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  • 15.09.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 19:33

Ankara deplasmanında coştu!

, 'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü Jahovic, Bifouma, Guilherme ve Donald'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Ankaragücü'nde Kitsiou 76. dakikada la oyun dışında kaldı.

Yeni Malatyaspor Ankara deplasmanında coştu!

'in 4. haftasında Ankaragücü ile karşılaştı.

İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan 'ın öğrencileri 26. dakikada Jahovic, 33'te Bifouma ve 43. dakikada Guilherme'nin golleriyle devreye 3-0 önde gitti.

Ankaragücü'nde 76'da Stelios Kitsiou la takımını 10 kişi bırakırken, maçta son sözü 82. dakikada Donald söyledi ve Yeni Malatyaspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltirken, Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü 0 - 4 BtcTurk Yeni Malatyaspor

Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: , Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 64 Faty), Canteros, (Dk. 60 Mehmet Sak), İlhan Parlak, Orgill

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, , Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli (Dk. 73 ), Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir), Donald, Bifouma (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Goller: Dk. 26 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kitsiou ()

Sarı kartlar: Dk. 25 Donald, Dk. 51 Chaaleli, Dk. 71 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Kulusic, Dk. 90 Pinto (MKE Ankaragücü)

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