Yeni Malatyaspor Ankara deplasmanında coştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.
İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 26. dakikada Jahovic, 33'te Bifouma ve 43. dakikada Guilherme'nin golleriyle devreye 3-0 önde gitti.
Ankaragücü'nde 76'da Stelios Kitsiou kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, maçta son sözü 82. dakikada Donald söyledi ve Yeni Malatyaspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltirken, Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü 0 - 4 BtcTurk Yeni Malatyaspor
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 64 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 60 Mehmet Sak), İlhan Parlak, Orgill
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli (Dk. 73 Murat Yıldırım), Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir), Donald, Bifouma (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic
Goller: Dk. 26 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Donald, Dk. 51 Chaaleli, Dk. 71 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Kulusic, Dk. 90 Pinto (MKE Ankaragücü)
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