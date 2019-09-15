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  • 15.09.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 19:26

Rize'de kazanan çıkmadı! (MS: 0-0 )

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Rize'de kazanan çıkmadı!

'in 4'üncü haftasında , kendi sahasında karşılaştığı ile 0-0 berabere kaldı.

4'üncü dakikada De Pauw'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar'ın şutunda top yandan auta gitti.

27'nci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abarhoun'un şutunda top çerçeveyi bulmadı.

41'inci dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Gökhan'ın kontrol edemediği top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu Vetrih elle kestiğine karar veren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ardından Vetrih'e çıkardı. VAR'dan gelen uyarının ardından maçın hakemi pozisyonun öncesinde Napoleoni'nin ofsaytta olduğuna karar vererek, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

65'inci dakikada sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Boldrin'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

69'uncu dakikada Serdar'ın serbest vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

85'inci dakikada Poko sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına topu kaleye gönderdi, ancak top kaleyi bulmadı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi

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