Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.09.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 17:12

Son dakika: , 2019 'nda şampiyon oldu

Son dakika haberine göre 2019 'nda Arjantin'i yenen şampiyonluğa ulaştı! İspanya böylece 13 yıl sonra ikinci kez dünyanın en büyüğü oldu ve tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etti.

Potada dünyanın en büyüğü belli oldu!

2019 'nda Arjantin'i 95-75 yenen şampiyonluğa ulaştı! İspanya böylece 13 yıl sonra ikinci kez dünyanın en büyüğü oldu ve tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etti!

C Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanarak grubunu lider tamamlayan İspanya ikinci turda ve 'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Polonya'yı 90-78 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan İspanya, yarı finalde de 'yı iki uzatma sonunda 95-88'lik skorla geçti ve tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.


Finalde Arjantin'i büyük 20 sayı farkla mağlup eden İspanya, tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. İspanya, 2006 yılında Dünya Kupası'nda ilk kez final oynamış ve dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.

RUBIO 20, DECK 24 SAYIYLA OYNADI
İspanya'da Ricky Rubio 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Sergio Llull 15, Marc Gasol de 14 sayıyla ya katkı verdi.

Arjantin'de 24 sayı üreten Gabriel Deck 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Deck'in 24 sayısı galibiyete yetmedi. Arjantin'in veteran yıldızı Luis Scola 8 sayıda kalırken Laprovittola da 17 sayı üretti.

Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu unvanını taşıyan Arjantin ise 2002'den sonra bir kez daha altın madalya fırsatını tepti. 2002'de Yugoslavya'ya mağlup olan Arjantin, tarihindeki üçüncü finalinde ikinci mağlubiyetini aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: İspanya, FIBA 2019 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri