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  • 15.09.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 15:37

'a önemli görev!

kokartlı hakem , 17 Eylül Salı günü H Grubu'nda 'nin ekibi ile İspanya temsilcisi arasında oynanacak ilk hafta maçını yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise olacak.

Cüneyt Çakır'a önemli görev!

kokartlı hakem , H Grubu'nda 17 Eylül Salı günü 'nin ekibi ile İspanya temsilcisi arasında oynanacak ilk hafta maçını yönetecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK OLACAK

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak , Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da görev alacak.

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