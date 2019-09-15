Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.09.2019 19:20
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 19:20

CANLI | - maçı

'in 4. haftasında temsilcisi ’ni ağırlıyor. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

CANLI | Trabzonspor - Gençlerbirliği
'in 4. haftasında , sahasında 'ni konuk ediyor. En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, , Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Polomat, Toure, Ramos, Ahmet, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio




TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN TARİHİ
İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.
Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nin 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCANLI | Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri