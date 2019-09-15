Ömer Bayram sınıfı geçti

G.Saray'ın Kasımpaşa maçında 30.dakikada oyuna giren Ömer, Falcao'nun golünü hazırladı ve sahada kaldığı süre içinde Galatasaray adına en çok dikine pas verip sprint atan isim oldu. Orta sahada Selçuk, Jimmy ve Taylan gibi alternatiflere rağmen sol bek Ömer Bayram 8 numara olarak başarılı bir oyun ortaya koydu.







LEMİNA'DAN İYİ HABER

Kasımpaşa maçında mide rahatsızlığı geçiren Lemina'nın Brugge maçında oynamasında sakınca olmadığı öğrenildi.







CLUB BRUGGE STARTI VERİLDİ

Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Kasımpaşa maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.





GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, Galatasaray için, "Türkiye'nin en büyüğü" ifadesini kullandı. Verhaeghe, "Ancak ben takımıma güveniyorum. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.