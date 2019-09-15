Ne Başakşehir ne Sivas

haftasındaileberabere kaldı.pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı:, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişinevuruşunda top ağlara gitti:Maç bu sonuçla bitti.evinde Kayseri ile 2-2 berabere kaldı. Antalya'nın gollerini Leschuk ve Serdar (pen), Kayseri'nin sayılarını Adebayor (pen) ve Poulain attı.