Ne Başakşehir ne Sivas

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
İLK YARIDA SİVAS
39'da Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 55'te Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Maç bu sonuçla bitti.
ANTALYASPOR KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
Antalya evinde Kayseri ile 2-2 berabere kaldı. Antalya'nın gollerini Leschuk ve Serdar (pen), Kayseri'nin sayılarını Adebayor (pen) ve Poulain attı.
İLK YARIDA SİVAS
39'da Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 55'te Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Maç bu sonuçla bitti.
ANTALYASPOR KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
Antalya evinde Kayseri ile 2-2 berabere kaldı. Antalya'nın gollerini Leschuk ve Serdar (pen), Kayseri'nin sayılarını Adebayor (pen) ve Poulain attı.
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