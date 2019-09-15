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Yatabare’nin golüne cevap verdi. ile 1’er puana razı oldu.

Ne Başakşehir ne Sivas
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İLK YARIDA SİVAS
39'da Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 55'te Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Maç bu sonuçla bitti.

ANTALYASPOR KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
Antalya evinde Kayseri ile 2-2 berabere kaldı. Antalya'nın gollerini Leschuk ve Serdar (pen), Kayseri'nin sayılarını Adebayor (pen) ve Poulain attı.

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