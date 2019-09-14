Süper Lig'in 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.

Ligin ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Sivasspor ise Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 3. haftada Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı.