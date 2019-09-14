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  • 14.09.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 16:55

- | CANLI YAYIN

'in 4.haftasında , 'u ağırlıyor. Demir Grup , Medipol deplasmanından mutlak galibiyet ile dönmek istiyor. Okan Buruk yönetiminde sezona kötü başlayan Medipol Başakşehir ise son maçını kazanmıştı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Başakşehir - Sivasspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında 'u konuk edecek.

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.

Ligin ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Sivasspor ise Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 3. haftada Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı.

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