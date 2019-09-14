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  • 15.09.2019 05:26
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 05:26

Antalya'da kazanan yok! Antalyaspor - : 2-2 (Maç sonucu)

'in 4'üncü haftasında oynanan maçta Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Antalysaspor'da 1984-1987 yılları arasında forma giyen Hasan Elidemir'in vefatı nedeniyle maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Antalya'da kazanan yok!

'in 4. haftasında oynanan Antalyaspor- karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR
2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Özkan'ın pasıyla altı pas üzerinde topla buluşan Leschuk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü atan Arjantinli futbolcu, gol sevincini, bir süre önce antrenmanda sakatlanıp operasyon geçiren takım arkadaşı Harun Kavaklıdere'nin formasını diğer oyuncularla birlikte göstererek yaşadı.

13. dakikada Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan şutunda top, yandan az farkla auta çıktı.

40. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahasında topla buluşan Lopes'in şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Ziya Alkurt'un şutunda Nazım Sangare'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak yeniden kornere gitti.

Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Nazım Sangare'nin topa elle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıyı kullanan Adebayor, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada Leschuk'un ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare, şutunu çektiği anda Djedje'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Djedje'nin faul yaptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, kaleci Lung'un sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1

62. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Nazım Sangare'nin ceza sahasında topla buluşturduğu Chahechouhe, Ufuk Akyol'a pas verdi. Ufuk'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

74. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skora eşitlik getirdi. Ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah'ın ortasında Poulain'ın kafayla vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-2

79. dakikada Leschuk'un ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

87. dakikada Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın sarı kart gördüğü karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Kemal Yılmaz (xx), Süleyman Özay (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xx), Diego Angelo (xx), Bahadır (xx), Celustka (xx), Charles (xx), Ufuk Akyol (xx) (Dk. 89 Hakan Özmert), Chahechouhe (x), Serdar Özkan (xxx) (Dk. 82 Fredy), Mukaıru (xx) (Dk. 78 Dala x), Gustavo Blanco (xxx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Miguel Lopez (xx), Poulaine (xxx), Rienstra (xx), Yasir Subaşı (xx), Hasan Hüseyin (xx), Djedje (xx) (Dk. 53 Tavares xx), Ntep (x) (Dk. 30 Ziya xx), Mensah (xx), Bilal (xx) (Dk. 84 Aksel), Adebayor (xxx)

GOLLER: Dk. 3 Gustavo Blanco, Dk. 50 (P) Serdar Özkan (Antalyaspor) - Dk. 44 (P) Adebayor, Dk. 74 Poulaine (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ufuk, Nazım Sangare, Serdar Özkan, Bülent Korkmaz (TD) (Antalyaspor) - Djedje (Kayserispor)

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