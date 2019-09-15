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’ın 'sı çıktı! bu sezon ligdeki 2. mağlubiyetini aldı

Twumasi (penaltı), Güray ve Chibsah ile 3-0 geriye düştü. ve ’nın golleri puana yetmedi. 4 haftada toplam 8 puan yitirdi.

Kartal’ın Vida'sı çıktı!
Kartal Gaziantep'te kayıp... Beşiktaş Gazişehir'e deplasmanda 3-2 yenilerek bu sezon ligde 2.mağlubiyetini aldı. 6. dakikada Vida, Kayode'yi ceza sahası içinde düşürünce gördü. Kazanılan penaltı atışında Twumasi takımını 1-0 öne geçirdi.

2 TOP DA DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 26. dakikasında Twumasi'nin vuruşunda top direkten döndü. 32'de Oğuz'un Caner'i geçerek yaptığı vuruşta top yine direkten döndü. Devreyi Gazişehir 1-0 önde bitirdi.

75'TE 2 KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçın 58. dakikasında Kayode'nin ortasında Güray gelişine vurarak skoru 2-0 yaptı. 75'te Elneny ve Kayode direkt kırmızı kart gördü. 79'da Chibsah farkı üçe çıkardı: 3-0.



UMUT&ATİBA YETMEDİ
83'te ve 84'te 'nın golleriyle fark bire indi: 3-2. Maçın son bölümünde 9 kişilik rakibi önünde baskı kurmasına rağmen maçı 3-2 kaybetti.

4 HAFTADA 8 PUAN KAYIP VAR
Beşiktaş Gazişehir önünde aldığı yenilgiyle bu sezon 2. kez kaybetti. 4 haftada toplam 8 puan yitirerek şok yaşattı.



DOMAGOJ VIDA'DAN 3. KIRMIZI KART
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, Siyah-Beyazlı forma altında 3. kez kırmızı kart gördü. Siyah-Beyazlı oyuncu daha önce de Bayern Münih ve Konya maçlarında kırmızı kart görerek takımını 10. kişi bırakmıştı.



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