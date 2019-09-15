Kartal Gaziantep'te kayıp... Beşiktaş Gazişehir'e deplasmanda 3-2 yenilerek bu sezon ligde 2.mağlubiyetini aldı. 6. dakikada Vida, Kayode'yi ceza sahası içinde düşürünce kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltı atışında Twumasi takımını 1-0 öne geçirdi.
2 TOP DA DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 26. dakikasında Twumasi'nin vuruşunda top direkten döndü. 32'de Oğuz'un Caner'i geçerek yaptığı vuruşta top yine direkten döndü. Devreyi Gazişehir 1-0 önde bitirdi.
75'TE 2 KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçın 58. dakikasında Kayode'nin ortasında Güray gelişine vurarak skoru 2-0 yaptı. 75'te Elneny ve Kayode direkt kırmızı kart gördü. 79'da Chibsah farkı üçe çıkardı: 3-0.
UMUT&ATİBA YETMEDİ
83'te Umut Nayir ve 84'te Atiba'nın golleriyle fark bire indi: 3-2. Maçın son bölümünde 9 kişilik Beşiktaş rakibi önünde baskı kurmasına rağmen maçı 3-2 kaybetti.
4 HAFTADA 8 PUAN KAYIP VAR
Beşiktaş Gazişehir önünde aldığı yenilgiyle bu sezon 2. kez kaybetti. Kartal 4 haftada toplam 8 puan yitirerek şok yaşattı.
DOMAGOJ VIDA'DAN 3. KIRMIZI KART
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, Siyah-Beyazlı forma altında 3. kez kırmızı kart gördü. Siyah-Beyazlı oyuncu daha önce de Bayern Münih ve Konya maçlarında kırmızı kart görerek takımını 10. kişi bırakmıştı.
2 TOP DA DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 26. dakikasında Twumasi'nin vuruşunda top direkten döndü. 32'de Oğuz'un Caner'i geçerek yaptığı vuruşta top yine direkten döndü. Devreyi Gazişehir 1-0 önde bitirdi.
75'TE 2 KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçın 58. dakikasında Kayode'nin ortasında Güray gelişine vurarak skoru 2-0 yaptı. 75'te Elneny ve Kayode direkt kırmızı kart gördü. 79'da Chibsah farkı üçe çıkardı: 3-0.
UMUT&ATİBA YETMEDİ
83'te Umut Nayir ve 84'te Atiba'nın golleriyle fark bire indi: 3-2. Maçın son bölümünde 9 kişilik Beşiktaş rakibi önünde baskı kurmasına rağmen maçı 3-2 kaybetti.
4 HAFTADA 8 PUAN KAYIP VAR
Beşiktaş Gazişehir önünde aldığı yenilgiyle bu sezon 2. kez kaybetti. Kartal 4 haftada toplam 8 puan yitirerek şok yaşattı.
DOMAGOJ VIDA'DAN 3. KIRMIZI KART
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, Siyah-Beyazlı forma altında 3. kez kırmızı kart gördü. Siyah-Beyazlı oyuncu daha önce de Bayern Münih ve Konya maçlarında kırmızı kart görerek takımını 10. kişi bırakmıştı.
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