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- maçında lar havada uçuştu

 ile arasında oynanan maçta lar havada uçuştu... Birçok tartışmalı kararın yaşandığı karşılaşmayı Beşiktaş 9, Gazişehir ise 10 kişi bitirdi...

Antep’te kırmızı gece
Gazişehir ile arasında oynanan maçta lar havada uçuştu... Karşılaşmanın 6. dakikasında Vida kendi ceza sahasında Kayode'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Gazişehir ayrıca bir penaltı kazandı. 71. dakikada ise Kayode, Beşiktaşlı Elneny'ye dirsek attı. Elneny rakibine tekme ile cevap verince iki oyuncu da VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı karşılaşmada Gazişehir'in 3. golü ilk olarak ofsayt sebebiyle iptal edildi. VAR'la gol değer kazandı.

KARIUS FARKI ÖNLEDİ
Beşiktaş'ın kaleci Karius, Gazişehir maçında kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Alman file bekçisi özellikle ilk yarıdaki kurtarışlarıyla farkı önledi.

ÜRKMEZGİL İSYAN ETTİ
Beşiktaş yöneticisi , Gazişehir maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Ürkmezgil, "VAR kararları ilginç. Bu kararları anlamam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Diarra'nın Dorukhan'a yaptığı faulde Beşiktaşlılar kırmızı kart bekledi. Hakemin kararı sarı kart oldu.



Vida, Kayode'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.




Kayode, Elneny'ye dirsek attı. Elneny tekmeyle yanıt verdi.



Arbede sonrası Kayode ve Elneny kırmızı kart gördü.



Chibsah'ın golünde ofsayt bayrağı kalktı. VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı.








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