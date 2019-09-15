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  • 15.09.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 18:07

'de orman ı!

'nin Buldan ilçesinde orman ı çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'de orman yangını!

'nin Buldan ilçesinde orman ı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

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