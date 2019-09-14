Üst üste gelen sakatlık haberleri Trabzon'un hocası Karaman'ı radikal değişikliklere itti.
KARAMAN'DAN AKIL OYUNLARI
Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Onazi'den yararlanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek.
YENİ DİZİLİŞ 4-3-2-1 OLACAK
Karaman'ın 4-3-2-1 dizilişine dönmesi bekleniyor. Orta sahada Orta sahada Sosa, Abdulkadir Parmak ve Mikel'e birlikte görev verilecek. Sağ kanatta ise Ajdijaj formanın sahibi olacak.
MAZERETLERE SIĞINMAYIZ
Ünal Karaman, "Sakatlıklar yaşanıyor ama biz mazeretlere sığınmayız. Rakibe saygı duyarak mücadele edeceğiz" dedi.
FORM TUTMAYA ÇALIŞIYOR
Beklenenden uzak bir görüntü sergileyen Nijeryalı yıldız Obi Mikel ekstra çalışmalarla eksiklerini gidermeye çalışıyor.
STURRIDGE MR'A GİRECEK!
Ağrıları bir türlü geçmeyen İngiliz yıldız, bugün MR çektirecek...
Trabzon'un yıldız futbolcusu Sturridge, geldiği günden beri sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışamadı. Sturridge dün sağlık ekibinin kontrolünde çalıştı. Bordo-mavili yönetim de bu gelişme üzerine oyuncuyu detaylı bir sağlık taramasından geçirme kararı aldı.
ONAZİ VE KAMİL TAKIMLA ÇALIŞTI
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.
KARAMAN'DAN AKIL OYUNLARI
Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Onazi'den yararlanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek.
YENİ DİZİLİŞ 4-3-2-1 OLACAK
Karaman'ın 4-3-2-1 dizilişine dönmesi bekleniyor. Orta sahada Orta sahada Sosa, Abdulkadir Parmak ve Mikel'e birlikte görev verilecek. Sağ kanatta ise Ajdijaj formanın sahibi olacak.
MAZERETLERE SIĞINMAYIZ
Ünal Karaman, "Sakatlıklar yaşanıyor ama biz mazeretlere sığınmayız. Rakibe saygı duyarak mücadele edeceğiz" dedi.
FORM TUTMAYA ÇALIŞIYOR
Beklenenden uzak bir görüntü sergileyen Nijeryalı yıldız Obi Mikel ekstra çalışmalarla eksiklerini gidermeye çalışıyor.
STURRIDGE MR'A GİRECEK!
Ağrıları bir türlü geçmeyen İngiliz yıldız, bugün MR çektirecek...
Trabzon'un yıldız futbolcusu Sturridge, geldiği günden beri sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışamadı. Sturridge dün sağlık ekibinin kontrolünde çalıştı. Bordo-mavili yönetim de bu gelişme üzerine oyuncuyu detaylı bir sağlık taramasından geçirme kararı aldı.
ONAZİ VE KAMİL TAKIMLA ÇALIŞTI
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.
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