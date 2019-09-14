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Bursaspor-Fenerbahçe maçında gündeme oturan , 'a haber oldu

Bursaspor - Fenerbahçe maçı öncesinde televizyona yansıyan görüntü sonrası gündeme oturan Bursasporlu taraftar , dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan 'a haber oldu.

Ol‘Sun’
Bursaspor - Fenerbahçe maçı öncesinde televizyona yansıyan görüntü sonrası 'nin en çok konuşulan adamı haline gelen Kenan Vatansever, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Sun'a haber oldu. Maç esnasında sigara içerken görüntülere takılan ve yaşı küçük sigara içen biri olarak görülen, ancak daha sonra 36 yaşında olduğu anlaşılan Vatansever, şaşırttı. , maçtaki o görüntüleri okuyucuları ile paylaştı. "Özel maçta böyle bir olayla gündeme gelmek istemezdim" diyen Vatansever, "Çocuklar için düzenlenen özel maçta sigara içerek kötü örnek olmak istemezdim, ama dediğim gibi 36 yaşında olduğum için böyle bir şey olacağını tahmin edemedim. Sigara sağlığa zararlı, çocuklarımıza kötü örnek oldum, ama buradan söz veriyorum, sigarayı bırakmaya çalışacağım" dedi.



, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ile görüşmüştü.

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