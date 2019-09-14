l, dünküçalışma öncesindefutbolcularıyla yarımsaat süren bir toplantıgerçekleştirdi.ile deplasmandaoynayacaklarımaçın zorluğuna değinentecrübeli teknikadam, "Ligin en iyihücum takımlarındanbirisi. Derbi kadar zorgeçecek" dedi.maç başına 21 kezceza sahasında toplabuluştuğunu söyleyenYanal şöyle devametti: Özellikle kendiseyinqrcileri önündedaha coşkulu oynuyorlar.vazgeçmiyorlar. Topu kapınca dirakt kaleye yöneliyorlar. En küçük bir konsantrasyon bozukluğu canımızı yakabilir. Kazanmak istiyorsak 90 dakikanın tamımında oyunda kalmalıyız.derbisinde attığı gol kadar kaçırdıkları ile gündeme gelen Gary Rodrigues hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor. Fizik kapasitesini her geçen gün arttıran Rodrigues, "Oyun içinde sürekli atkif olmaya çalışıyorum. Gole yakın olmayı seviyorum. Hocam da beni destekliyor" dedi.sahada yapılan çift kalede kazanan takımın oyuncuları kameralara poz verirken eğlenmeyi de ihmal etmediler.