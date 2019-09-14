Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü çalışma öncesinde futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın zorluğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Ligin en iyi hücum takımlarından birisi. Derbi kadar zor geçecek" dedi.
SAHALARINDA DAHA ETKİLİLER
Alanya'nın maç başına 21 kez ceza sahasında topla buluştuğunu söyleyen Yanal şöyle devam etti: Özellikle kendi seyinqrcileri önünde daha coşkulu oynuyorlar.
HEP OYUNDA OLMALIYIZ
Presten vazgeçmiyorlar. Topu kapınca dirakt kaleye yöneliyorlar. En küçük bir konsantrasyon bozukluğu canımızı yakabilir. Kazanmak istiyorsak 90 dakikanın tamımında oyunda kalmalıyız.
RODRIGUES HIRS KÜPÜ
Trabzon derbisinde attığı gol kadar kaçırdıkları ile gündeme gelen Gary Rodrigues hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor. Fizik kapasitesini her geçen gün arttıran Rodrigues, "Oyun içinde sürekli atkif olmaya çalışıyorum. Gole yakın olmayı seviyorum. Hocam da beni destekliyor" dedi.
SAMANDIRA'DA KAHKAHA SESLERİ
Yarı sahada yapılan çift kalede kazanan takımın oyuncuları kameralara poz verirken eğlenmeyi de ihmal etmediler.
SAHALARINDA DAHA ETKİLİLER
Alanya'nın maç başına 21 kez ceza sahasında topla buluştuğunu söyleyen Yanal şöyle devam etti: Özellikle kendi seyinqrcileri önünde daha coşkulu oynuyorlar.
HEP OYUNDA OLMALIYIZ
Presten vazgeçmiyorlar. Topu kapınca dirakt kaleye yöneliyorlar. En küçük bir konsantrasyon bozukluğu canımızı yakabilir. Kazanmak istiyorsak 90 dakikanın tamımında oyunda kalmalıyız.
RODRIGUES HIRS KÜPÜ
Trabzon derbisinde attığı gol kadar kaçırdıkları ile gündeme gelen Gary Rodrigues hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor. Fizik kapasitesini her geçen gün arttıran Rodrigues, "Oyun içinde sürekli atkif olmaya çalışıyorum. Gole yakın olmayı seviyorum. Hocam da beni destekliyor" dedi.
SAMANDIRA'DA KAHKAHA SESLERİ
Yarı sahada yapılan çift kalede kazanan takımın oyuncuları kameralara poz verirken eğlenmeyi de ihmal etmediler.
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