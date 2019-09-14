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korkuttu!

'da yeni 30. dakikada yerini 'a bırakmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlık yaşamadığı ve mide buluntası geçirdiği öğrenildi.

Lemina korkuttu!
'de haftanın açılış maçında dün Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Brugge maçı öncesi şanssızlık yaşandı. Yeni Lemina 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlık yaşamadığı ve mide buluntası geçirdiği öğrenildi. Maç sırasında mesaj atan "Merak etmeyin. İyiyim" dedi.

Lemina sahada kaldığı ilk yarım saat içinde iyi bir oyun ortaya koydu. Midesi bulanınca yerini 'a bıraktı.

ÖMER SINIFI GEÇTİ!
Sakatlanan Lemina'nın yerine oyuna giren Ömer Bayram, kendisine verilen şansı iyi kullandı. Hücumda yaptığı dikine koşularla dikkat çeken Ömer Bayram, savunmasına da katkı verdi. Genç oyuncu, "Kayseri maçından sonra bu gece de şans buldum. Ne zaman görev gelse kendimi hazır tatmak zorundayım. Benim için iyi bir akşamdı" dedi.

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