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  • 13.09.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 22:55

'da 'dan açıklaması!

ile Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıkan mücadelenin 30. dakikasında yaşadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili paylaşım yaptı.

Lemina'dan flaş sakatlık açıklaması!

'da şoku yaşanıyor. Cemil Usta sezonu Süper Lig'in 4. haftasında ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sakatlık şokuyla sarsıldı. Galatasaray'ın İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı , Seri'nin cezalı olduğu haftada mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında şanssız bir sakatlık geçiren yıldız futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lemina'nın yerine oyuna Ömer Bayram dahil oldu.

'ENDİŞELENMEYİN BEYLER SAKATLIK YOK'
Lemina'dan sosyal medya paylaşımı geldi. 'Sakatlık yok beyler, endişelenmeyin. Oynamaya devam, en güçlü Galatasaray" notunu düştü.

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