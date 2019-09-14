Galatasaray sahasında fırtına gibi esmeye devam ediyor... Dün Aslantepe'de Kasımpaşa'yı taraftarının da desteğiyle mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 38 maça çıkarmayı başardı. Cimbom, Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip olan takım konumunda.
32 GALİBİYET VE 6 BERABERLİK ELDE ETTİ
Sahasını rakiplerine dar eden Galatasaray, taraftarının önünde oynadığı son 38 lig maçının 32'sini kazanmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar geri kalan 6 maçtan beraberlikle ayrılırken, bu süreçte bileği hiç bükülmedi. Müthiş bir istatistiğe imza attı.
SON İKİ ŞAMPİYONLUĞUN ANAHTARI
İç sahada son yenilgisini 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında alan Galatasaray, bu tarihten beri evinde yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu büyük başarısında evinde aldığı başarılı sonuçlar başrol oynadı.
ŞAHİN: BİZ GALATASARAY'IZ
Galatasaray teknik sorumlusu Levent Şahin galibiyetin ardından konuştu.
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, maçtan sonra konuştu. Galibeyeti 3 hocaya armağan eden Şahin, "Tüm zorlukları aşacağız. Biz Galatasaray'ız, başaracağız." dedi. Yeni transferlerin hazır olmadığını da vurgulayan Şahin, "Falcao son 10 dakika çok yorulduğunu söyledi. Biz de çıkardık" diye konuştu.
32 GALİBİYET VE 6 BERABERLİK ELDE ETTİ
Sahasını rakiplerine dar eden Galatasaray, taraftarının önünde oynadığı son 38 lig maçının 32'sini kazanmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar geri kalan 6 maçtan beraberlikle ayrılırken, bu süreçte bileği hiç bükülmedi. Müthiş bir istatistiğe imza attı.
SON İKİ ŞAMPİYONLUĞUN ANAHTARI
İç sahada son yenilgisini 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında alan Galatasaray, bu tarihten beri evinde yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu büyük başarısında evinde aldığı başarılı sonuçlar başrol oynadı.
ŞAHİN: BİZ GALATASARAY'IZ
Galatasaray teknik sorumlusu Levent Şahin galibiyetin ardından konuştu.
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, maçtan sonra konuştu. Galibeyeti 3 hocaya armağan eden Şahin, "Tüm zorlukları aşacağız. Biz Galatasaray'ız, başaracağız." dedi. Yeni transferlerin hazır olmadığını da vurgulayan Şahin, "Falcao son 10 dakika çok yorulduğunu söyledi. Biz de çıkardık" diye konuştu.
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