"Taçsız Kral" lakaplı G.Saray efsanesi Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Metin Oktay için Twitter hesabından bir anma mesajı paylaştı.
İSPANYA VE ARJANTİN FİNALDE KAPIŞACAK
Çin'de düzenlenen Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Arjantin, Fransa'yı 80-66 yenerek finale çıktı. Tangocular'da Scola yıldızlaştı.
ÜMRANİYESPOR'A BALIKESİRSPOR FRENİ
TFF 1. Lig'in 4. haftasının açılış maçında Balıkesirspor, ligde ilk 3 maçını kazanan Ümraniyespor'u evinde 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un maçtaki gollerini 4. dakikada Kethevoama ve 30. dakikada Glumac attı.
K.MAKEDONYA-TÜRKİYE: 0-3
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, tarihinde ilk kez bu organizasyona katılan Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
ORKUN KÖKÇÜ: ÖNCE BEŞİKTAŞ'I İSTERİM
Feyenoord'un Türk yıldızı, Orkun Kökçü "Bir gün G.Saray'dan teklif alırsam, önce Beşiktaş'ı isterim ama Beşiktaş beni istemezse o zaman başka takıma giderim" dedi.
BAŞAKŞEHİR-D.G SİVASSPOR
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Medipol Başakşehir, 17.00'de Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 20.00'de Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecekler.
KURALAR SALI GÜNÜ ÇEKİLİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının kura çekimi 17 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. 92 takımın katılacağı kura çekimine Gazişehir, Gençlerbirliği, Göztepe ve Denizli de katılacak.
OKAY GERİ DÖNÜYOR
A Milli Takım'ın 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği ve pazar günü Granada maçında oynayabileceği bildirildi.
RALLİDE HEYECAN SÜRÜYOR
Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçildi. Klasmanda Esapekka Lappi ilk sırada.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Metin Oktay için Twitter hesabından bir anma mesajı paylaştı.
İSPANYA VE ARJANTİN FİNALDE KAPIŞACAK
Çin'de düzenlenen Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Arjantin, Fransa'yı 80-66 yenerek finale çıktı. Tangocular'da Scola yıldızlaştı.
ÜMRANİYESPOR'A BALIKESİRSPOR FRENİ
TFF 1. Lig'in 4. haftasının açılış maçında Balıkesirspor, ligde ilk 3 maçını kazanan Ümraniyespor'u evinde 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un maçtaki gollerini 4. dakikada Kethevoama ve 30. dakikada Glumac attı.
K.MAKEDONYA-TÜRKİYE: 0-3
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, tarihinde ilk kez bu organizasyona katılan Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
ORKUN KÖKÇÜ: ÖNCE BEŞİKTAŞ'I İSTERİM
Feyenoord'un Türk yıldızı, Orkun Kökçü "Bir gün G.Saray'dan teklif alırsam, önce Beşiktaş'ı isterim ama Beşiktaş beni istemezse o zaman başka takıma giderim" dedi.
BAŞAKŞEHİR-D.G SİVASSPOR
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Medipol Başakşehir, 17.00'de Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 20.00'de Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecekler.
KURALAR SALI GÜNÜ ÇEKİLİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının kura çekimi 17 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. 92 takımın katılacağı kura çekimine Gazişehir, Gençlerbirliği, Göztepe ve Denizli de katılacak.
OKAY GERİ DÖNÜYOR
A Milli Takım'ın 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği ve pazar günü Granada maçında oynayabileceği bildirildi.
RALLİDE HEYECAN SÜRÜYOR
Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçildi. Klasmanda Esapekka Lappi ilk sırada.
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