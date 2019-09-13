Süper Lig'e ikisi deplasmanda 3 maçta 7 puanla iyi bir başlangıç yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de iki ön elemeyi geçerek gruplara kalma başarısını gösteren Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar şok yaratırken, taraftarı da isyan ettirdi. Geçen sezon aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi hala sahalara dönemezken, sağlık kurulunun büyük ihmali sonucu Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın menisküs olması, son olarak Caleb Ekuban'ın tarak kemiğinin kırılması üzerine tepki gösteren bordo-mavililer, sosyal medyada, "Bu sakatlıklarda ihmali olan kim varsa hesap versin" dediler.
ÇOCUĞU YAKTINIZ!
Özellikle görevden alınan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'a sert çıkan taraftarlar, "Şiddetli ağrılarım var diyen Abdülkadir Ömür'e 'sadece ödem, bir şey olmaz' diyerek oynamasına izin verdiniz. 30 milyon euro'luk gencecik çocuğu yaktınız. Bu ihmalinizin hesabını nasıl vereceksiniz?" serzenişinde bulundu. Yönetime, "Neden sağlık kurulunu seçerken daha titiz davranılmadı?" eleştirisi getirildi.
BUNUN HESABINI VERİN
Teknik heyet de idmanlarda oyuncuları daha sakin oynamaları konusunda uyarmadığı için hedefte... "Tam şampiyonluğa oynayacağımız sezonda, yara aldık" diyen taraftar sorumluların hesap vermesini bekliyor.
Trabzonspor'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar zorlu karşılaşmalar öncesi moralleri bozdu.
ÇOCUĞU YAKTINIZ!
Özellikle görevden alınan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'a sert çıkan taraftarlar, "Şiddetli ağrılarım var diyen Abdülkadir Ömür'e 'sadece ödem, bir şey olmaz' diyerek oynamasına izin verdiniz. 30 milyon euro'luk gencecik çocuğu yaktınız. Bu ihmalinizin hesabını nasıl vereceksiniz?" serzenişinde bulundu. Yönetime, "Neden sağlık kurulunu seçerken daha titiz davranılmadı?" eleştirisi getirildi.
BUNUN HESABINI VERİN
Teknik heyet de idmanlarda oyuncuları daha sakin oynamaları konusunda uyarmadığı için hedefte... "Tam şampiyonluğa oynayacağımız sezonda, yara aldık" diyen taraftar sorumluların hesap vermesini bekliyor.
Trabzonspor'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar zorlu karşılaşmalar öncesi moralleri bozdu.
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