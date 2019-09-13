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’da mutlu son yakın

Başkanı , ile oynanacak maçın ardından ve menajeri ile Arjantinli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için masaya oturacak. Bu arada Ağaoğlu, 'ın anlık paylaşım yerinden Sosa'nın takımı sahiplendiğini gösteren bir görsel paylaştı. Sosa'nın yeni sözleşmeye olumlu baktığı öne sürüldü.

Sosa’da mutlu son yakın
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği ile oynanacak maçın ardından Sosa ve menajeri ile Arjantinli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için masaya oturacak. Bu arada Ağaoğlu, Whatsapp'ın anlık paylaşım yerinden 'nın takımı sahiplendiğini gösteren bir görsel paylaştı. Sosa'nın yeni sözleşmeye olumlu baktığı öne sürüldü.

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