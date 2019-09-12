Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 12.09.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 22:40

'nda kazandı

'da düzenlenen 'nda kadınlar 50 metre kelebekte yarışan milli sporcu , 47.35 saniyelik derecesiyle kazandı.

Sevilay Öztürk'ten bronz madalya

İngiltere'nin başkenti 'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finali sona erdi.

Milli sporcu , 47.35 saniyelik derecesiyle elde etti. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21'lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı. Müsabakada diğer milli sporcu da 47.85'lik derecesiyle 6. sırayı aldı.

Öte yandan erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan ise müsabakayı 7. sırada bitirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSevilay Öztürk Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri