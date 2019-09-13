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  • 13.09.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 13:46

Son dakika haberi: 'nda ilk finalist belli oluyor

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 'ndaki ilk yarı final maçında ile final biletini almak için karşı karşıya geldi.İspanya ikinci uzatma sonucunda Avustralya'yı 95-88'lik skorla geçerek finale adını yazdırdı.

FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

İspanya ile Avustralya arasındaki mücadele nefesleri kesti! FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist, Avustralya'yı 95-88 yenen İspanya oldu!

Marc Gasol, Sergio Llull ve Ricky Rubio'nun etkili oyunlarıyla sonuca giden , 'nda finale yükselmeyi başardı. 'da Andrew Bogut ve Patty Mills'in çabaları mağlubiyeti engelleyemedi.

İspanya'nın finaldeki rakibi, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan yarı finali müsabakasının galibi olacak.

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