İspanya ile Avustralya arasındaki mücadele nefesleri kesti! FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist, Avustralya'yı 95-88 yenen İspanya oldu!

Marc Gasol, Sergio Llull ve Ricky Rubio'nun etkili oyunlarıyla sonuca giden İspanya, FIBA Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Avustralya'da Andrew Bogut ve Patty Mills'in çabaları mağlubiyeti engelleyemedi.

İspanya'nın finaldeki rakibi, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan yarı finali müsabakasının galibi olacak.