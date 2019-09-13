Bugünkü
Takvim

Sakatlar ’ya yetişmiyor

'de sakatlıkları bulunan , ve ’ya götürülmeyecek. İdman eksiği bulunan ’nin durumu ise kesinlik kazanmadı.

Sakatlar Alanya’ya yetişmiyor
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Isla Alanyaspor deplasmanında forma giymeyecekler. Isla ve Moses takımdan ayrı koşular yapıyor. İdman eksiğine gidermeye çalışan Adil Rami'nin durumu ise kesinlik kazanmadı.



FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Önceki gün çift antrenman yapan Fenerbahçe dünü tek idmanla geçirdi. Sarı-Lacivertliler dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Milli takımlardan dönen futbolcular antrenmanda yer aldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSakatlar Alanya’ya yetişmiyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri