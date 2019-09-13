Sakatlar Alanya’ya yetişmiyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Isla Alanyaspor deplasmanında forma giymeyecekler. Isla ve Moses takımdan ayrı koşular yapıyor. İdman eksiğine gidermeye çalışan Adil Rami'nin durumu ise kesinlik kazanmadı.
FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Önceki gün çift antrenman yapan Fenerbahçe dünü tek idmanla geçirdi. Sarı-Lacivertliler dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Milli takımlardan dönen futbolcular antrenmanda yer aldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Önceki gün çift antrenman yapan Fenerbahçe dünü tek idmanla geçirdi. Sarı-Lacivertliler dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Milli takımlardan dönen futbolcular antrenmanda yer aldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
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