Sakatlar Alanya’ya yetişmiyor

sakatlıkları bulunandeplasmanında forma giymeyecekler.takımdanayrı koşular yapıyor. İdman eksiğinegidermeye çalışandurumu ise kesinlik kazanmadı.gün çift antrenman yapandünü tek idmanla geçirdi. Sarı-Lacivertliler dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Milli takımlardan dönen futbolcular antrenmanda yer aldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.