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’ya kaybettik

Filenin Efeleri, Arupa Şampiyonası ilk maçında ’ya 3-1 kaybetti. , C 'ndaki ikinci maçında bugün ile karşı karşıya gelecek.

Rusya’ya kaybettik
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan Türkiye, karşılaşmayı 13-25, 25-23, 17-25, 15-25'lik setlerle kaybetti. Ruslar özellikle bloklarda millilerimize üsrünlük kurmayı başardılar. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

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