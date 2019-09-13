Rusya’ya kaybettik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan Türkiye, karşılaşmayı 13-25, 25-23, 17-25, 15-25'lik setlerle kaybetti. Ruslar özellikle bloklarda millilerimize üsrünlük kurmayı başardılar. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
- Spor
- 13.09.2019
- Gazete
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