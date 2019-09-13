Michael Schumacher uyandı 6 yıldır bitkisel hayatta olan F-1 pilotu Michael Schumacher’den güzel haber geldi. Kök hücre naklinin ardından efsanenin bilincinin açıldığı iddia edildi.

Alman Formula-1 pilotu Michael Schumacher (50), 7 kez dünya şampiyonluğu elde etti. Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olan Schumi, 2013 yılında İsviçre Alplerinde kayak yaparken kaza geçirdi. Komaya girdi. Bilincini kaybetti. İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gören efsane sporcunun, bir operasyon için gizlice Paris'teki Georges Pompidou Hastanesi'ne götürüldüğü belirlendi. Burada kök hücre nakli yapıldığı öğrenildi. Operasyonun ardından Schumacher'den 6 yıl sonra güzel bir haber geldi. F-1 pilotu Schumacher'in bakımından sorumlu olan hemşire, kök hücre tedavisi sonrası efsanenin bilincinin yerine geldiğini ve taburcu olacağını iddia etti.