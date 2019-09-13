ABD’ye bu kez de Sırbistan tokadı

Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 5.-8'lik maçlarında Sırbistan, ABD'yi 94-89, Çekya Polonya'yı 94-84 yendi. Şampiyonada yarı final maçları bugün oynanacak. İspanya-Avustralya saat 11.00'de karşılaşırken Arjantin ile Fransa saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.
G.SARAY DOĞA SİGORTA MOORE&JONES'İ BİTİRDİ
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Ben Moore ve Lazeric Jones'u kadrosuna kattı. Forvet pozisyonunda oynayan 2,03 metre boyundaki Moore ilk kez Avrupa'da oynayacak. Jones ise daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya Büyükşehir Belediye'de oynadı.
DAVIS KUPASI'NDA RAKİP DANİMARKA
Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile karşılaşacak. Türkiye ile Danimarka arasındaki karşılaşmalar bugün ve yarın Danimarka'nın Aaarhus kentinde oynanacak. Eşleşmeyi kazanan ekip 1 küme Play-off'larına, kaybeden ise 2. küme Play-off'larına katılacak.
KONYASPOR'UN YENİ SPONSORU İTTİFAK HOLDİNG
Süper Lig takımlarından Konyaspor, İttifak Holding ile 3+2 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende, İttifak Holding'e sponsorluk anlaşması için teşekkür etti. İlk yıl için Konya'ya 3.5 milyon TL +KDV ödenecek.
TÜRKİYE RALLİSİ'NDE DENEME SÜRÜŞLERİ YAPILDI
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu araçlarını test etme imkanı buldular.
EN BÜYÜK KUPANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Basketbolda kadın ve erkeklerde oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarının hakemleri belli oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko maçını Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki; F.Bahçe-Çukurova maçını Sami Özel, Tahsin Kuzu ve Dağder Dağlı yönetecek.
KIM CLIJSTERS GERİ DÖNÜYOR
Grand slam turnuvalarında 4 şampiyonluğu bulunan Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, 2007'de hamileliği nedeniyle ara verdiği, 2012'de ise bıraktığı kariyerine devam etme kararı aldı. Dünyanın eski 1 numarası Kim Clijsters'in toplamda 41 teklar şampiyonluğu bulunuyor.
G.SARAY DOĞA SİGORTA MOORE&JONES'İ BİTİRDİ
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Ben Moore ve Lazeric Jones'u kadrosuna kattı. Forvet pozisyonunda oynayan 2,03 metre boyundaki Moore ilk kez Avrupa'da oynayacak. Jones ise daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya Büyükşehir Belediye'de oynadı.
DAVIS KUPASI'NDA RAKİP DANİMARKA
Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile karşılaşacak. Türkiye ile Danimarka arasındaki karşılaşmalar bugün ve yarın Danimarka'nın Aaarhus kentinde oynanacak. Eşleşmeyi kazanan ekip 1 küme Play-off'larına, kaybeden ise 2. küme Play-off'larına katılacak.
KONYASPOR'UN YENİ SPONSORU İTTİFAK HOLDİNG
Süper Lig takımlarından Konyaspor, İttifak Holding ile 3+2 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende, İttifak Holding'e sponsorluk anlaşması için teşekkür etti. İlk yıl için Konya'ya 3.5 milyon TL +KDV ödenecek.
TÜRKİYE RALLİSİ'NDE DENEME SÜRÜŞLERİ YAPILDI
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu araçlarını test etme imkanı buldular.
EN BÜYÜK KUPANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Basketbolda kadın ve erkeklerde oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarının hakemleri belli oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko maçını Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki; F.Bahçe-Çukurova maçını Sami Özel, Tahsin Kuzu ve Dağder Dağlı yönetecek.
KIM CLIJSTERS GERİ DÖNÜYOR
Grand slam turnuvalarında 4 şampiyonluğu bulunan Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, 2007'de hamileliği nedeniyle ara verdiği, 2012'de ise bıraktığı kariyerine devam etme kararı aldı. Dünyanın eski 1 numarası Kim Clijsters'in toplamda 41 teklar şampiyonluğu bulunuyor.
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