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: Bunu hak edecek ne yaptım!

'de 'ye bildirilen 28 kişilik lig kadrosuna alınmayan , "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. in bitmesine çok az bir süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de bırakıldım. Ben bunları hek edecek ne yaptım. Büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.

Bunu hak edecek ne yaptım!

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