Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Mehmet Ekici, bu kararla birlikte büyük şok yaşadı.Bu kararın ardından Mehmet Ekici’nin, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le transferi için görüştüğü konuşuluyor.