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Erzincan 3 golle turladı

2. turunda , Menderes’i 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Edirne, Sultanbeyli'ni deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçti. Muğla ise 'de normal süresi 0-0 biten maçta Karşıyaka'yı penaltılarla 4-2 yenerek eledi.

Erzincan 3 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları dün sona erdi. A Spor'dan naklen yayınlanan günün ilk maçında 24 Erzincanspor kendi seyircisi önünde Muş Menderesspor'u 3-1 mağlup etti ve turu geçti. 24 Erzincanspor'un gollerini Burak Aydın, Halil Yılmaz ve Emre Turan kaydetti. Konuk ekip Muş Menderes'in tek sayısı ise Faruk Çiçek kaydetti.

HEYECAN A SPOR'DA YAŞANDI
Edirne, Sultanbeyli'ni deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçti. Muğla ise 'de normal süresi 0-0 biten maçta Karşıyaka'yı penaltılarla 4-2 yenerek eledi.

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