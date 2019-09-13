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Ben , , , ve Fabio Coentrao boşta kaldı!

Dünya futbolunun yıldızlarından Ben , , , ve Fabio Coentrao gibi isimler 'da sona eren yaz döneminde kulüp bulamadı.

Yıldızlar boşta kaldı
Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü birçok futbolcu Avrupa'da sona eren yaz döneminde kulüp bulamadı. Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ilerleyen yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı futbolcular yaz transfer döneminde istedikleri kontratı bulamadı.

'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle kendisine kulüp bulamayan oyuncular arasında kariyeri boyunca 388 maça çıkan ve 73 gol atan Ben en başta geliyor.



Ayrıca , , ve Fabio Coentrao gibi isimler kendilerine kulüp bulamadı.

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