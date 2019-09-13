Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu'nda yaptığı, "Dursun Özbek'ten belgeleri istedik. Galatasaray başkanı fatura kesmez ama kesmiş! Yardımcı olmuş ama otel faturalarının içinde Gaziantepspor da var" sözü ortalığı karıştırdı. Sosyal medyadaki futbolseverler ise bu sözlere büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüp taraftarları, "Galatasaray niye başka kulübün otel masraflarını karşılasın ki!" yorumlarında bulundular...
BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANDI
Sosyal medyadaki "Gaziantepspor" polemiği sonrası taraftarlar arasında tartışmalar yaşandı. Gözler Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'e çevrildi.
BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANDI
Sosyal medyadaki "Gaziantepspor" polemiği sonrası taraftarlar arasında tartışmalar yaşandı. Gözler Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'e çevrildi.
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