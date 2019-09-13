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spor polemiği!

Başkanı ’in “Otel faturalarının içinde de var” sözü ortalığı karıştırdı. , , ve diğer kulüp taraftarları, "Galatasaray niye başka kulübün otel masraflarını karşılasın ki!" yorumlarında bulundular...

Gaziantepspor polemiği!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'nda yaptığı, "Dursun Özbek'ten belgeleri istedik. Galatasaray başkanı fatura kesmez ama kesmiş! Yardımcı olmuş ama otel faturalarının içinde Gaziantepspor da var" sözü ortalığı karıştırdı. Sosyal medyadaki futbolseverler ise bu sözlere büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüp taraftarları, "Galatasaray niye başka kulübün otel masraflarını karşılasın ki!" yorumlarında bulundular...

BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANDI
Sosyal medyadaki "Gaziantepspor" polemiği sonrası taraftarlar arasında tartışmalar yaşandı. Gözler ve 'e çevrildi.

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