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  • 13.09.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 21:53

'da şok! ilk maçında sakatlandı...

'da şok bir sakatlık yaşandı. ile 'in 4. haftasında karşılaşan sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıkan mücadelenin 30. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Galatasaraylı yıldız ilk maçında sakatlandı!

'da şok bir sakatlık yaşandı. Cemil Usta sezonu 'in 4. haftasında ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sakatlık şokuyla sarsıldı. Galatasaray'ın İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı , Seri'nin cezalı olduğu haftada mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında şanssız bir sakatlık geçiren yıldız futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu.

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