Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı. Cemil Usta sezonu Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sakatlık şokuyla sarsıldı. Galatasaray'ın İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Lemina, Seri'nin cezalı olduğu haftada mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında şanssız bir sakatlık geçiren yıldız futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lemina'nın yerine oyuna Ömer Bayram dahil oldu.