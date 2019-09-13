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Dünyanın en değerli takımı markası

Dünyaca ünlü marka değerlendirme şirketi Brand Finance, en değerli takımı markasının olduğunu açıkladı. İspanyol Madrid’in marka değeri 1 milyar 846 milyon dolar...

Real Madrid zirvede
Dünya unun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası çalışmasına göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon doları buldu. Geçen yılki listede 2. sırada yer alan , 1 milyar 573 milyon dolarlık marka değerini yüzde 17,4 artırarak 1 milyar 846 milyon dolara yükseltti ve "dünyanın en değerli futbol kulübü" unvanını kazandı.

TÜRK TAKIMLARI YOK
İki yıldır ilk sırada yer alan ise yüzde 12,9 değer kaybetti ve 1 milyar 651 milyon dolarlık değeriyle ikinciliğe geriledi. da 1 milyar 563 milyon dolar ile üçüncü sıradaki yerini bu sene de kimseye bırakmadı. Hiçbir Türk futbol kulübü 104 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamadı.


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