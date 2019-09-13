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’ın zorlu yolu! Eylül ve Ekim ayında zorlu maçlara çıkacak...

, maçıyla birlikte müthiş bir seriye başlıyor. Sarı-kırmızılılar 6 maçlık seride ve maçları da oynanacak. , PSG ile oynayacağı maçtan sonra ise 5 Ekim'de G.Birliği ile mücadele edecek.

Aslan’ın zorlu yolu
Milli ara sonrası bugün 'yı ağırlayacak Galatasaray'ı Avrupa ve ligde birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

1 EKİM'DE RAKİP PSG
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk sınavında 'da Club Brugge (18 Eylül) ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu maçtan 4 gün sonra Yeni Malatya'ya konuk olacak. Bu iki deplasmanın ardından Stadı'nda 5 günde iki zorlu maça çıkacak önce derbide Fenerbahçe (28 Eylül) sonra Avrupa'da (1 Ekim) ile kozlarını paylaşacak.

GENÇLER İLE BİTİRİYOR
, PSG ile oynayacağı maçtan sonra ise 5 Ekim'de G.Birliği ile mücadele edecek.



TEK İDMANLA KASIMPAŞA MAÇINA
Nzonzi, Muslera, Feghouli ve Nagatomo, kamplarından geç döndüler... Bu nedenle sadece bir idman yapan 4 yıldız bugünkü Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alacak. Ancak Fatih Terim bazı isimleri yedek bırakabilir.

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