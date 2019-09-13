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'dan 'e özel motivasyon! "De gibi olacaksın"

Beşiktaş , Dorukhan’a Kevin De ’nin maç videolarını izlettiriyor. Avcı, “De Bruyne gibi olacaksın” sözleriyle milli futbolcuyu motive ediyor.

De Bruyne gibi olacaksın
Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz'e ilginç terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü, milli oyuncudan 'nin yıldızı Kevin De 'i örnek almasını istedi. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a De Bruyne'nin maç vidolarını izlettirerek, "De Bruyne gibi olacaksın. Sen de bu kapasiteyi fazlasıyla görüyorum" dediği öğrenildi.



ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR
Beşiktaş Avcı Siyah- Beyazlılar'ın yeni sistemini oluşturmaya çalışırken özel olarak gördüğü oyunculara bireysel olarak katkı sağlamaya çalışıyor. Dorukhan'a bu nedenle büyük ilgi gösteriyor.

AYNI ÖZELLİKLERİ İSTİYOR
Dorukhan'ın daha iyi bir seviyeye gelmesini isteyen Abdullah Avcı Belçikalı futbolcunun hücumdaki etkinliğine ve oyun kurucu özelliğine dikkat çekerek Dorukhan Toköz'ün de bu nitelikleri kapmasını istiyor.



bu sezon 2 resmi karşılaşmada forma giydi.

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