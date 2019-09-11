Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.09.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 21:05

'da sakatlık şoku! ve ...

, 'in 4. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin antrenmanında ve sakatlandı. Sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ekuban'ın sahalardan 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

, 'in 4. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

STURRIDGE VE ONAZI TAKIMDAN AYRI
Golcü futbolcu ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı. Bu oyuncular Kamil ile birlikte yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

EKUBAN VE FERNANDES SAKATLANDI
Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında ve sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı.

EKUBAN 4-6 HAFTA YOK
Sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ganalı futbolcunun sahalardan 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'da sakatlık şoku! Ekuban ve Fernandes...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri