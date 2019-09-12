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  • 12.09.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 14:52

maçı ne zaman, saat kaçta? Falcao ve Lemina'nın GS'deki ilk maçı...

maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 4. hafta ile açılacak. Yeni transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Falcao ve Lemina'nın ilk maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman?

Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip. Kasımpaşa'yı Süper Lig'in 4. haftasında konuk edecek Galatasaray'ın sahasında bileği bükülmüyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Falcao transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FALCAO VE LEMINA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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