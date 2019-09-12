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  • 12.09.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 21:26

Putin, dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi

Devlet Başkanı , Dağıstan’da karma dövüş sporcusu ile bir araya geldi. Görüşmede Nurmagomedov’u defalarca kez tebrik eden Putin, boksörün filminin yapılması gerektiğini kastederek, “Khabib’in müsabakasını izledim ama daha filmini izleyemedim” dedi.

Putin, Nurmagomedov ile bir araya geldi
'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne bir dizi programa katılmak üzere gelen Rusya Devlet Başkanı , karma dövüş sporcusu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.



"MÜSABAKAYI İZLEDİM AMA DAHA FİLMİNİ İZLEMEDİM"
Gerçekleşen görüşmede Khabib Nurmagomedov'un babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov ve Dağıstan Devlet Başkanı Vladimir Vasiliev de yer aldı. Görüşmede Nurmagomedov'u defalarca kez tebrik eden Putin, boksörün filminin yapılması gerektiğini kastederek, "Khabib'in müsabakasını izledim ama daha filmini izleyemedim" dedi.



UFC hafif siklet unvan maçı öncesi İrlandalı dövüşçü Conor McGregor tarafından Müslüman olduğu gerekçesiyle hakarete uğrayan ama müsabakada Conor McGregor'a ringi dar eden Khabib Nurmagomedov tüm dünyada Müslümanlar tarafından kahraman ilan edilmişti. Nurmagomedov geçtiğimiz hafta ABD'li rakibi Dustin Poirier'i yenerek unvanını korumuştu.

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