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  • 12.09.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 20:50

'dan paylaşımı

'nın resmi Twitter hesabından milli futbolcumuz 'a ilişkin paylaşım yapıldı. Tosun'un Moldova'yı 4-0'lık skorla geçtiğimiz maçta attığı şık gol paylaşıldı.

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