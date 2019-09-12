UEFA'nın resmi Twitter hesabından milli futbolcumuz Cenk Tosun'a ilişkin paylaşım yapıldı. Tosun'un Moldova'yı 4-0'lık skorla geçtiğimiz maçta attığı şık gol paylaşıldı.
İşte UEFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan o paylaşım....
UEFA'nın resmi Twitter hesabından milli futbolcumuz Cenk Tosun'a ilişkin paylaşım yapıldı. Tosun'un Moldova'yı 4-0'lık skorla geçtiğimiz maçta attığı şık gol paylaşıldı.
İşte UEFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan o paylaşım....
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