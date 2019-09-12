G.Saray Eski Başkanı Dursun Özbek'ten Sarı- Kırmızılı yönetime sert eleştiriler geldi. Özbek, kendi döneminde yapılan Riva ve Florya projelerinin zora girdiğini söyleyerek, G.Saray'ı da kendisinin icraya vermediğini ve şirket olarak hukukun emirlerini yerine getirdiklerini söyledi.
PROJELERİMİZ ZORA GİRDİ!
Özbek, "Riva ve Florya projesi bugün zordadır. İstenmeyen bir şekilde, neden olduğunu bilmediğimiz çıkmazın içindedir. Bunu nereden biliyorsun derseniz, takip ediyorum" diye konuştu.
20 MİLYON DOLAR KREDİ ALDIM
Mecidiyiköy'de inşaatı süren otel projesiyle ilgili konuşan Özbek, "Şahsi kefaletle 20 milyon Dolar kredi aldım. 20 aydır çivi çakılmıyor. Oradan geçerken yüzümü çeviriyorum" dedi.
1 DELİKLİ KURUŞ TAHSİL ETMEDİK
Özbek: "Lafla peynir gemisi yürümüyor. Galatasaray'dan 1 delikli kuruş tahsil etmedik. 2016 yılında borç 55 milyondu. Şimdi 543 milyon. Borç nasıl 10 katına çıktı!"
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz'ı Florya'ya karşı alırken 1 gün gidip baktı mı? 40 metre kot farkını geçtim, maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? Maden ruhsatı sahibi itiraz etti. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl, ne kadar sürer bilemem" dedi.
5 MİLYON DOLAR GARANTİ VERDİ
Cengiz: "Özbek 'oteli 2 yılda bitireceğim, yılda 5 milyon Dolar net gelir garanti ediyorum' dedi. Ben de taraftar olarak taahhüt ettiği 5 milyon Dolar net geliri kendisinden istiyorum" diye konuştu.
155 MİLYON EURO HARCADINIZ
Başkan Cengiz, "Dursun Özbek döneminde 11 futbolcuya 155 milyon Euro ödendi. Ödemeler hala bitmedi. Bugünkü mali sıkıntımızın temelinde bu borçlar var" ifadelerini kullandı.
HİSSELERE REHİN KOYDU
Cengiz, Özbek için ayrıca "Bize hem icra hem haciz getirdi. Alacağımız 20 milyon dolara el koydun. O da yetmedi 3 senet aldın. Üstüne bir de faiz istedin" dedi.
G.SARAY'IN NEDEN YOK?
Rakiplerimizin 3-4 kat daha büyük tesisler yapma imkanı var da, Galatasaray'ın neden yok? Burada azim ve niyet önemli!
MAKYAJ ÇANTASI MI!
Mali açıdan ilk kez kara geçtik. 2 denetimden geçiyor bu kulüp. Dursun Başkan'ın makyaj çantası mı burası!
SANKİ KASETİMİZ VAR!
Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda bomba bir açıklama yaptı. Cengiz, "Dursun beyin avukatı Kaan beyi arıyor, anlaşmaya uyulmazsa çarşamba konuşacağım diyor. Çıksın konuşsun, sanki uygunsuz kasetimiz var" dedi.
AŞKIN'DAN ALBAYRAK'A ŞOK SÖZLER!
G.Saray Divan Kurulu üyesi Taner Aşkın, Abdurrahim Albayrak ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Aşkın, "Abdurrahim kardeşim şu cep telefonunu herkese verme, herkes sana ulaşamasın. Sen de kimseye küfür etme! Ben bunu yapsam görevde durmam" dedi.
F.BAHÇE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ!
G.Saray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, G.Saray Lisesi'ne müdür olarak atanan F.Bahçe Kulübü Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin'in doğal üyelikten feragat edeceğini ve aynı zamanda F.Bahçe'den üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
PROJELERİMİZ ZORA GİRDİ!
Özbek, "Riva ve Florya projesi bugün zordadır. İstenmeyen bir şekilde, neden olduğunu bilmediğimiz çıkmazın içindedir. Bunu nereden biliyorsun derseniz, takip ediyorum" diye konuştu.
20 MİLYON DOLAR KREDİ ALDIM
Mecidiyiköy'de inşaatı süren otel projesiyle ilgili konuşan Özbek, "Şahsi kefaletle 20 milyon Dolar kredi aldım. 20 aydır çivi çakılmıyor. Oradan geçerken yüzümü çeviriyorum" dedi.
1 DELİKLİ KURUŞ TAHSİL ETMEDİK
Özbek: "Lafla peynir gemisi yürümüyor. Galatasaray'dan 1 delikli kuruş tahsil etmedik. 2016 yılında borç 55 milyondu. Şimdi 543 milyon. Borç nasıl 10 katına çıktı!"
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz'ı Florya'ya karşı alırken 1 gün gidip baktı mı? 40 metre kot farkını geçtim, maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? Maden ruhsatı sahibi itiraz etti. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl, ne kadar sürer bilemem" dedi.
5 MİLYON DOLAR GARANTİ VERDİ
Cengiz: "Özbek 'oteli 2 yılda bitireceğim, yılda 5 milyon Dolar net gelir garanti ediyorum' dedi. Ben de taraftar olarak taahhüt ettiği 5 milyon Dolar net geliri kendisinden istiyorum" diye konuştu.
155 MİLYON EURO HARCADINIZ
Başkan Cengiz, "Dursun Özbek döneminde 11 futbolcuya 155 milyon Euro ödendi. Ödemeler hala bitmedi. Bugünkü mali sıkıntımızın temelinde bu borçlar var" ifadelerini kullandı.
HİSSELERE REHİN KOYDU
Cengiz, Özbek için ayrıca "Bize hem icra hem haciz getirdi. Alacağımız 20 milyon dolara el koydun. O da yetmedi 3 senet aldın. Üstüne bir de faiz istedin" dedi.
G.SARAY'IN NEDEN YOK?
Rakiplerimizin 3-4 kat daha büyük tesisler yapma imkanı var da, Galatasaray'ın neden yok? Burada azim ve niyet önemli!
MAKYAJ ÇANTASI MI!
Mali açıdan ilk kez kara geçtik. 2 denetimden geçiyor bu kulüp. Dursun Başkan'ın makyaj çantası mı burası!
SANKİ KASETİMİZ VAR!
Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda bomba bir açıklama yaptı. Cengiz, "Dursun beyin avukatı Kaan beyi arıyor, anlaşmaya uyulmazsa çarşamba konuşacağım diyor. Çıksın konuşsun, sanki uygunsuz kasetimiz var" dedi.
AŞKIN'DAN ALBAYRAK'A ŞOK SÖZLER!
G.Saray Divan Kurulu üyesi Taner Aşkın, Abdurrahim Albayrak ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Aşkın, "Abdurrahim kardeşim şu cep telefonunu herkese verme, herkes sana ulaşamasın. Sen de kimseye küfür etme! Ben bunu yapsam görevde durmam" dedi.
F.BAHÇE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ!
G.Saray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, G.Saray Lisesi'ne müdür olarak atanan F.Bahçe Kulübü Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin'in doğal üyelikten feragat edeceğini ve aynı zamanda F.Bahçe'den üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
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