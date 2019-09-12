Fransa ABD’yi evine gönderdi

FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, 'Ağır Abi' ABD'yi 89-79 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yakaladığı yenilmezlik serisine Fransa son verdi ve adını yarı finale yazdırdı. Fransa'da Nando De Colo 18 sayıyla oynarken, Evan Fournier 22 sayı-4 asist, Rudy Gobert 21 sayı-16 ribaunt ve Frank Ntilikina 11 sayı-3 asist yaptı. ABD'de Donovan Mitchell'in 29 sayılık performansı ise galibiyete yetmedi. Bilindiği gibi Türkiye, ABD ile gruplarda oynadığı maçı uzatmalarda tek sayıyla kaybetmişti. Favorilerden Sırbistan'dan sonra ABD'nin de elenmesi büyük sürpriz olarak değerlendirildi.
- Spor
- 12.09.2019
- Gazete
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