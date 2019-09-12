Beşiktaş’ta Diaby şoku!

Beşiktaş'a kötü haber... Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçında forvette oynatmayı planladığı Diaby yüksek ateş nedeniyle dünkü antrenmana çıkmadı. Serum tedavisi uygulanan Malili futbolcunun Gazişehir karşısında forma giyme ihtimalinin azaldığı öğrenildi.
FORVETTE YİNE GÜVEN OLACAK
Bu gelişme can sıkarken Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçında forvette yine Güven'e yer vereceği sağ kanada ise ya Lens ya da Orkan Çınar'la başlamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.
CANER ERKİN OYNAYACAK
Beşiktaş'ta Caner Erkin dün takımla birlikte çalıştı. Tec rübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve Gazişehir önünde forma giyeceği öğrenildi.
DORUKHAN'A ÖVGÜ VAR
Beşiktaş Kulübü milli maçta bir asist yapan Dorukhan Toköz'ü yaptığı paylaşımla kutladı.
27 BİN KOMBİNE SATILDI
Beşiktaş'ta şu ana kadar sadece 27 bin 212 kombine satıldığı öğrenildi. Böylece Siyah-Beyazlılar 31 bin 788 kombine satan Trabzonspor'un arkasına düşmüş oldu.
FORVETTE YİNE GÜVEN OLACAK
Bu gelişme can sıkarken Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçında forvette yine Güven'e yer vereceği sağ kanada ise ya Lens ya da Orkan Çınar'la başlamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.
CANER ERKİN OYNAYACAK
Beşiktaş'ta Caner Erkin dün takımla birlikte çalıştı. Tec rübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve Gazişehir önünde forma giyeceği öğrenildi.
DORUKHAN'A ÖVGÜ VAR
Beşiktaş Kulübü milli maçta bir asist yapan Dorukhan Toköz'ü yaptığı paylaşımla kutladı.
27 BİN KOMBİNE SATILDI
Beşiktaş'ta şu ana kadar sadece 27 bin 212 kombine satıldığı öğrenildi. Böylece Siyah-Beyazlılar 31 bin 788 kombine satan Trabzonspor'un arkasına düşmüş oldu.
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