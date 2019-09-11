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Vedat Muric Ada’yı salladı

Vedat Muric, İngiltere önünde 1 attı 2 de asist yaptı. İngiltere, Kosova’yı 5-3 yendi. Diğer sonuçlar: A Grubu: Karadağ-Çekya: 0-3. B Grubu: Lüksembur- Sırbistan: 1-3, Litvanya-Portekiz: 1-5.

Vedat Muric Ada’yı salladı
Euro 2020 elemeleri A Grubu'nde İngiltere Kosova'yı 5-3 yenerken, Fenerbahçeli Vedat Muric, kendisine yapılan penaltıyı gole çevirirken, 2 de asiste imza attı. Ancak Vedat yine de yenilgiye engel olamadı. Diğer sonuçlar: A Grubu: Karadağ-Çekya: 0-3. B Grubu: Lüksembur- Sırbistan: 1-3, Litvanya-Portekiz: 1-5.

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