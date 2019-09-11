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UEFA anketinde Babel de yer aldı

Babel, Devler Ligi’nde takımına katkı yapmaya aday 4 den biri olarak gösterildi. Öte yandan G.Saray'ın yeni transferi 3 maçlık kırmızı kart cezası nedeniyle K.Paşa önünde forma giyemeyecek. İşte Takvim Gazetesi’nin 11 Eylül 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

UEFA anketinde Babel de yer aldı
UEFA, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi lerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketi düzenledi.

4 FUTBOLCU YER ALDI
Yapılan bu ankette 'ın yıldız ismi Babel de yer aldı. Hollandalı futbolcunun dışında Icardi (PSG), Ramsey (Juventus) ve Manolas (Napoli) da listede yer aldı.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
Adem Büyük, Kasımpaşa'ya dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "İşimiz kolay değil" dedi.

ALBAYRAK'A 5 BİN LİRA CEZA
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira para cezası verildi.

DİVAN BUGÜN TOPLANIYOR
G.Saray Kulübü'nün Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

ANDONE, PAŞA'YA YOK
G.Saray'ın yeni transferi Andone, Brighton'da oynarken gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldığından K.Paşa önünde oynamayacak. Golcü futbolcu cezasının iki maçlık bölümünü M. City ve Bristol Rovers maçlarında çektiği için Kasımpaşa'ya karşı forma giymeyerek bu cezayı tamamlamış olacak. Bu arada G.Saray K.Paşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Terim yönetiminde tek idmanla sürdürdü.


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