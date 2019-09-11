UEFA anketinde Babel de yer aldı

UEFA, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketi düzenledi.
4 FUTBOLCU YER ALDI
Yapılan bu ankette Galatasaray'ın yıldız ismi Babel de yer aldı. Hollandalı futbolcunun dışında Icardi (PSG), Ramsey (Juventus) ve Manolas (Napoli) da listede yer aldı.
İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
Adem Büyük, Kasımpaşa'ya dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "İşimiz kolay değil" dedi.
ALBAYRAK'A 5 BİN LİRA CEZA
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira para cezası verildi.
DİVAN BUGÜN TOPLANIYOR
G.Saray Kulübü'nün Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.
ANDONE, PAŞA'YA YOK
G.Saray'ın yeni transferi Andone, Brighton'da oynarken gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldığından K.Paşa önünde oynamayacak. Golcü futbolcu cezasının iki maçlık bölümünü M. City ve Bristol Rovers maçlarında çektiği için Kasımpaşa'ya karşı forma giymeyerek bu cezayı tamamlamış olacak. Bu arada G.Saray K.Paşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Terim yönetiminde tek idmanla sürdürdü.
4 FUTBOLCU YER ALDI
Yapılan bu ankette Galatasaray'ın yıldız ismi Babel de yer aldı. Hollandalı futbolcunun dışında Icardi (PSG), Ramsey (Juventus) ve Manolas (Napoli) da listede yer aldı.
İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
Adem Büyük, Kasımpaşa'ya dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "İşimiz kolay değil" dedi.
ALBAYRAK'A 5 BİN LİRA CEZA
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira para cezası verildi.
DİVAN BUGÜN TOPLANIYOR
G.Saray Kulübü'nün Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.
ANDONE, PAŞA'YA YOK
G.Saray'ın yeni transferi Andone, Brighton'da oynarken gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldığından K.Paşa önünde oynamayacak. Golcü futbolcu cezasının iki maçlık bölümünü M. City ve Bristol Rovers maçlarında çektiği için Kasımpaşa'ya karşı forma giymeyerek bu cezayı tamamlamış olacak. Bu arada G.Saray K.Paşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Terim yönetiminde tek idmanla sürdürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.