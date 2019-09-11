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  • 11.09.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 16:16

2019 FIBA 'nda büyük sürpriz! , 'yi 89-79 mağlup etti

çeyrek finalinde , 'yi 89-79 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maçın en skorer ismi ABD'de 29 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performans sergileyen oldu.

FIBA Dünya Kupası'nda büyük sürpriz!

2019 FIBA 'nda , 'yi 89-79'luk skorla yenerek yarı finale yükseldi. Fransa yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Maçın en skorer ismi ABD'de 29 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performans sergileyen oldu. Fransa'da Evan Fournier 22 sayı, 3 ribaund ve 4 asistlik performansıyla takımının yıldız ismi oldu. Nando De Colo ise 18 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

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