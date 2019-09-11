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2013-14 sezonundaki fabrika ayarlarına geri dönüyor

yavaş yavaş 2013-14 sezonundaki baskılı futboluna geri dönüyor. En güzel örnek Trabzon maçının ilk 20 dakikasında verildi. Baskılı futbol rakibe sürekli erken top kaybı yaptırıyor.

Fabrika ayarlarına geri dönüş
Fenerbahçe 2013-14 sezonu fabrika ayarlarına dönüyor. Sarı lacivertli taraftarlar Ersun Yanal'ın göreve gelmesini isterken aklında 2013-14 sezonunda oynanan futbol ve Nisan ayında gelen erken şampiyonluk vardı. Sarı-Lacivertli takım geçen sezonki kaotik sezonun izlerini çabuk sildi.

HEDEF ERKEN TOP KAYBI YAPTIRMAK
Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı futbolla keyif veriyor ve bol gol pozisyona giriyor. Ersun Yanal'ın temel felsefesi ön alan baskısıyla rakibi baskı altında tutmak ve rakibi erken ve kolay top kaybına zorlamak.

YANAL SÜREKLİ PRES İSTİYOR
, maçlarda rakibin sürekli baskıyı hissetmesini istiyor. Bu da Fener taraftarını fazlasıyla mutlu ediyor.

ALANYASPOR MAÇI DERBİ GİBİ!
F.Bahçe bu futbolun en güzel örneğini Trabzon maçının 20 dakikasında vermişti. Bu arada Alanya maçı için konuşan Yanal, "Rakibimiz maç başına 21 kez ceza sahasında buluşuyor. Derbi gibi bir maç bizi bekliyor" dedi.



ORTADA SAVAŞ VAR
Fenerbahçe orta sahasında Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Tolgay, Ozan Tufan Mehmet Ekici, olmak üzere tam 8 futbolcu forma savaşı veriyor. Yanal orta sahayı Emre ve Gustavo'ya emanet etmek istiyor. Bu ikilyi en çok zorlayacak 3 isim ise Jailson, Ozan ve Tolga Ciğerci olacak gibi görünüyor.

ALİ KOÇ'A ÖNEMLİ GÖREV
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Koç 2023 yılına kadar bu görevi yürütecek.

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