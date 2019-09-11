Falcao'dan ses getiren açıklamalar... G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü transfer döneminde birçok teklif aldığını söyleyerek, "G.Saray Türkiye'nin en iyi takımı ve Avrupa'da da söz sahibi. Para için değil proje için geldim. Galatasaray kaliteli oyunculara sahip bir ekip" dedi.
- Spor
- 11.09.2019
- Gazete
Falcao, Galatasaray'ı tercih etmesinin nedenini açıkladı: Para için değil proje için geldim
Falcao'dan ses getiren açıklamalar... Kolombiyalı golcü başka ülkelerden de teklif aldığını söyleyerek, “Para için değil proje için geldim” diye konuştu.
Falcao'dan ses getiren açıklamalar... G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü transfer döneminde birçok teklif aldığını söyleyerek, "G.Saray Türkiye'nin en iyi takımı ve Avrupa'da da söz sahibi. Para için değil proje için geldim. Galatasaray kaliteli oyunculara sahip bir ekip" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.