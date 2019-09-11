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, 'ı tercih etmesinin nedenini açıkladı: Para için değil proje için geldim

'dan ses getiren açıklamalar... Kolombiyalı golcü başka ülkelerden de teklif aldığını söyleyerek, “Para için değil proje için geldim” diye konuştu.



Falcao'dan ses getiren açıklamalar... G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü transfer döneminde birçok teklif aldığını söyleyerek, "G.Saray Türkiye'nin en iyi takımı ve Avrupa'da da söz sahibi. Para için değil proje için geldim. Galatasaray kaliteli oyunculara sahip bir ekip" dedi.

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