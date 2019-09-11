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  • 11.09.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 11:44

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın açılış maçı olan Galatasaray - Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

İşte TFF'den açıklanan program:
Cuma
20.30: Galatasaray - Kasımpaşa - Ali Palabıyık

Cumartesi
17.00: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler
20.00: Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor - Fırat Aydınus
20.00: Gazişehir - Beşiktaş - Halil Umut Meler

Pazar
17.00: Çaykur Rizespor - Göztepe - Abdulkadir Bitigen
17.00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor - Volkan Bayarslan
20.00: Trabzonspor - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor Ali Şanslan
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe - Halis Özkahya

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