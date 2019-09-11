Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın açılış maçı olan Galatasaray - Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. İşte TFF'den açıklanan program:

Cuma

20.30: Galatasaray - Kasımpaşa - Ali Palabıyık Cumartesi

17.00: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler

20.00: Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor - Fırat Aydınus

20.00: Gazişehir - Beşiktaş - Halil Umut Meler Pazar

17.00: Çaykur Rizespor - Göztepe - Abdulkadir Bitigen

17.00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor - Volkan Bayarslan

20.00: Trabzonspor - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor Ali Şanslan

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe - Halis Özkahya TÜM MANŞETLER