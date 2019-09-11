Abdulkadir Parmak: Şampiyonluk neden olmasın

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak iddialı açıklamalar yaptı... Şampiyonluk beklentisinin üzerinde bir baskı yaratmadığını söyleyen genç oyuncu, "Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın" diye konuştu.
TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR
Abdulkadir takımdaki herkesin iş ahlakının üst seviyede olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Geçen sezonki sevgi ve saygı bu sezon da devam ediyor" ifadesini kullandı.
EN YETENEKLİ ÖMÜR
Takımdaki en yetenekli oyuncunun hiç tartışmasız Abdülkadir Ömür olduğunu söyleyerek, "Ancak en profesyonel yaşantıya sahip isim de Pereira" diye konuştu.
HEDEF SERİYİ 16'YA ÇIKARMAK
Süper Lig'de 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılarak seriyi 16'ya çıkarmak istiyor.
SALİH A TAKIM'DA
Sezon başında Altınordu'dan bedelsiz olarak alınan Salih Kavrazlı bir süredir altyapıyla çalışıyordu. Ancak Ünal Karaman bu oyuncuyu tekrar A Takım'a dahil etti. Bu gelişme genç yıldızı sevindirdi.
TRABZONSPOR'DA İLK GÖRÜŞME SOSA'YLA
Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetimin Gençlerbirliği maçından sonra ilk olarak Sosa ile masaya oturacağı öğrenildi. Arjantinli ile anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR
Abdulkadir takımdaki herkesin iş ahlakının üst seviyede olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Geçen sezonki sevgi ve saygı bu sezon da devam ediyor" ifadesini kullandı.
EN YETENEKLİ ÖMÜR
Takımdaki en yetenekli oyuncunun hiç tartışmasız Abdülkadir Ömür olduğunu söyleyerek, "Ancak en profesyonel yaşantıya sahip isim de Pereira" diye konuştu.
HEDEF SERİYİ 16'YA ÇIKARMAK
Süper Lig'de 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılarak seriyi 16'ya çıkarmak istiyor.
SALİH A TAKIM'DA
Sezon başında Altınordu'dan bedelsiz olarak alınan Salih Kavrazlı bir süredir altyapıyla çalışıyordu. Ancak Ünal Karaman bu oyuncuyu tekrar A Takım'a dahil etti. Bu gelişme genç yıldızı sevindirdi.
TRABZONSPOR'DA İLK GÖRÜŞME SOSA'YLA
Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetimin Gençlerbirliği maçından sonra ilk olarak Sosa ile masaya oturacağı öğrenildi. Arjantinli ile anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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