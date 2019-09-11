Abdulkadir Parmak: Şampiyonluk neden olmasın

16'YA

TRABZONSPOR'DA

altyapısındanyetişeniddialı açıklamalaryaptı... Şampiyonlukbeklentisininüzerinde birbaskı yaratmadığınısöyleyen genç oyuncu,"Takım olarak iyifutbol oynamaya çalışıyoruz.İşler böyledevam ederse şampiyonlukneden olmasın"diye konuştu.takımdaki herkesiniş ahlakının üst seviyedeolduğunu vurgulayarak,"Hiçbirkulüpte olmayan biraile ortamına sahibiz.Geçen sezonkisevgi ve saygı busezon da devam ediyor"ifadesini kullandı.en yetenekli oyuncunun hiç tartışmasız Abdülkadir Ömür olduğunu söyleyerek, "Ancak en profesyonel yaşantıya sahip isim de Pereira" diye konuştu.15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılarak seriyi 16'ya çıkarmak istiyor.başında Altınordu'danbedelsiz olarak alınanSalih Kavrazlı bir sürediraltyapıyla çalışıyordu. AncakÜnal Karaman bu oyuncuyutekrar A Takım'a dahil etti.Bu gelişme genç yıldızısevindirdi.sözleşmesisezonsonunda bitecekolan futbolcularıntamamıyla masayaoturmaya hazırlanıyor.Yönetiminmaçındansonra ilk olarakile masaya oturacağıöğrenildi.ile anlaşılmasına kesingözüyle bakılıyor.