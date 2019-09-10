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: Tarih her gün yeniden yazılıyor

“Tarih her gün yeniden yazılıyor. iyi bir takım. Tarihe takılı kalmamamız gerekiyor . Daha önceki maçlarla bugünü incelemek yanlış olur. Sağ olsun tüm yanımızda. Kimseyi utandırmak, kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Güzel oyunla Moldova'yı yenmek istiyoruz"

Tarih her gün yeniden yazılıyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Andorra maçı artık geride kaldı. Gol bulmaya yönelik doğruları yaptığımız bir maçtı. Yarın (bugün) güzel bir oyun ve golleri bulmayı bekliyoruz" dedi.

GEÇMİŞE TAKILMAYALIM
Güneş, "Tarih her gün yeniden yazılıyor. takımı iyi bir takım. Tarihe takılı kalmamız gerekiyor. Daha önceki maçlara bakarak yarınki (bugünkü) maçı incelemek yanlış olur" diye konuştu.



ONLARLA BAŞBAŞA GİDİYORUZ
Tecrübeli hoca, "Sağ olsun tüm Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Fransa ve İzlanda ile başbaşa gidiyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

ÜSTÜNE KOYMAK İSTİYORUZ
Tüm oyunculardan memnun olduğunu belirten Güneş, "Ama iyiyiz derken en iyiyiz demiyoruz. Biz daha da üstüne koymak istiyoruz. Fransa'yı yenince dünya 1.'si olmuyorsunuz" dedi.

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